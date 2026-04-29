Nella zona dell’Oltrarno, si è avviata una grande operazione di pulizia nei Giardini Santa Rosa. L’intervento, realizzato con mezzi e personale dedicati, mira a migliorare l’aspetto e la sicurezza dell’area, molto frequentata da residenti e visitatori. L’operazione si svolge in modo straordinario, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di decoro e garantire un ambiente più sicuro per chi utilizza lo spazio pubblico.

Un intervento straordinario per restituire decoro e sicurezza a uno dei giardini più frequentati dell’Oltrarno. Ieri mattina ai giardini Santa Rosa è scattata una maxi operazione di pulizia e ripristino coordinata dalla vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani insieme al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. Sul posto hanno lavorato in sinergia Polizia municipale, Direzione Ambiente e operatori di Plures Alia, impegnati in una sistemazione approfondita dell’area verde. L’intervento ha riguardato in particolare la rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo e una pulizia capillare degli spazi, con un’attenzione mirata alle zone più critiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giardini Santa Rosa, scatta la maxi pulizia. Obiettivo: restituire decoro e sicurezza

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