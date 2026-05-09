Zero titoli allenatore esonerato e rissa | Falla una cosa da Real

I Real Madrid hanno annunciato l’esonero dell’allenatore dopo una serie di risultati deludenti in campionato. La squadra ha anche vissuto episodi di tensione nello spogliatoio e una rissa tra i giocatori, mentre si sono susseguite voci non confermate riguardo a possibili cambiamenti di formazione e indiscrezioni sulle recenti tensioni interne. La situazione ha portato a un nuovo cambio alla guida tecnica del club.

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Nanni Moretti sbotterebbe: "Falla una cosa da Real Madrid!". Dov’è finito il club più titolato al mondo, 15 Coppe dei Campioni, il sangue più blu del calcio? Eliminato dal Bayern in Champions, dall’Albacete in Copa del Rey, sconfitto nella Supercopa de Espana dal Barcellona che, nel Clasico di domenica al Camp Nou, gli festeggerà in faccia la vittoria nella Liga. Ma i risultati sono il meno, rispetto al crollo dello stile. Nella Real Casa, che fu cara al Generalissimo Franco, ora si mangia con le mani. Cacciato l’allenatore come nei club da salvezza, Xabi Alonso, che se ne andò borbottando: "Non sapevo di dover allenare bimbi dell’asilo". Dove sono quelli che consideravano Ancelotti solo un gestore? "Facile gestire il Real".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zero titoli, allenatore esonerato e rissa: "Falla una cosa da Real" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Fabio Caserta nuovo allenatore dell’Empoli: esonerato Dionisi Napoli basket, esonerato coach Magro: Repesa nuovo allenatoreIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Zero titoli, allenatore esonerato e rissa: Falla una cosa da Real; Il nuovo Real Madrid di Mourinho con Olise: come potrebbe giocare, la formazione titolare. Zero titoli, allenatore esonerato e rissa: Falla una cosa da RealTra flop in campo, fughe di notizie e una gestione sempre più caotica dello spogliatoio, i blancos hanno smarrito il loro spirito ... gazzetta.it Incredibile al Flamengo: esonerato Filipe Luis dopo una vittoria per 8-0 in semifinale!Il tecnico paga il pessimo inizio di stagione, ma a far sensazione è il tempismo infelice della decisione del club di Rio, giunto in finale del campionato Carioca La dura vita dell'allenatore. gazzetta.it Cristian Chivu, é il primo allenatore dell'EFFECI INTERNA21ONALE a vincere uno scudetto al primo anno, avendo ereditato una squadra con zero titoli nella stagione precedente. ONORE A TE COMANDANTE CHIVU. #IMInter #Ama21ngInter 21 x.com