Napoli basket esonerato coach Magro | Repesa nuovo allenatore

Il Napoli Basket ha annunciato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Alessandro Magro. Al suo posto, è stato nominato come nuovo allenatore Repesa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa scelta. La squadra continuerà la stagione con il nuovo tecnico dopo l'esonero di Magro.

Il Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. “La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, scrive la società in una nota. Già scelto il nuovo coach: “Napoli Basket comunica di aver affidato l’incarico di Head Coach a Jasmin Repeša. Il nuovo tecnico della società azzurra ha sottoscritto con il club un accordo sino a Giugno 2027”. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli basket, esonerato coach MagroIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. Napoli Basket, coach Magro: “In Coppa Italia giusto sognare”La seconda parte della stagione potrebbe diventare quella della svolta per Napoli Basket. Temi più discussi: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic; Virtus Bologna, esonerato Dusko Ivanovic. Squadra affidata al vice Jakovljevic; Terremoto in casa Virtus: esonerato Dusko Ivanovic. Squadra affidata a Nenad Jakovljevic; Bologna, terremoto in casa Virtus: esonerato l'allenatore Dusko Ivanovic. Guerri Napoli Basket, arriva un super coach in panchina: Jasmin RepesaE' bastata una veloce riflessione. Il Napoli Basket comunica di aver affidato l’incarico di head coach a Jasmin Repeša al posto del'esonerato Magro. Il nuovo ... ilmattino.it Napoli basket, esonerato coach Magro: Repesa nuovo allenatoreIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. napolitoday.it «Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro». Con queste parole nel giorno di Pasquetta il Napoli Basket ha annunciato l'esonero di Alessandro Magro, coach della prima squadra. #basket #n facebook Napoli Basket, Guglielmo Caruso è il nuovo capitano x.com