Fabio Caserta nuovo allenatore dell’Empoli | esonerato Dionisi

L’Empoli ha annunciato l’ingaggio di Fabio Caserta come nuovo allenatore, sostituendo Dionisi che è stato esonerato dopo la sconfitta per 3-2 a Catanzaro. Questa decisione segna un cambiamento nel settore tecnico della squadra, che ha deciso di cambiare guida dopo l’ultimo risultato. La squadra si trova ora sotto la guida di Caserta, che prende il comando della rosa per le prossime partite.

EMPOLI – Nuovo terrremoto in panchina ad Empoli. Al capolinea anche l’avventura di Dionisi dopo il ko per 3-2 a Catanzaro. La comunicazione questa mattina (10 marzo). Sollevato non solo Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della prima squadra ma anchi i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spigh i. “A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto – la formula di rito – al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”. È Fabio Caserta il nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle 14,30 al sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

