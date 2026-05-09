Zeekr 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere
Nel 2021, a Hangzhou, il gruppo automobilistico cinese ha annunciato il lancio di Zeekr, un marchio dedicato ai veicoli elettrici di alta gamma. Obiettivo dell’azienda è competere con marchi come Tesla e le case europee di settore. La gamma di modelli prevista per il 2026 include diverse versioni, con prezzi variabili a seconda delle caratteristiche tecniche e delle dotazioni di serie.
Hangzhou, 2021. Geely lancia Zeekr come marchio premium elettrico globale per concorrere con Tesla e gli europei. Cinque anni dopo Zeekr è in Italia dal febbraio 2026, distribuita da Jameel Motors, con quattro modelli al 100% elettrici. Il listino parte da 37.990 euro con il SUV-B X e arriva a 59.990 euro con la shooting brake 001 nelle versioni top. Vediamo la gamma completa, i prezzi e cosa offre davvero il brand premium Geely al mercato italiano. Tutti i modelli Zeekr 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli sono al 100% elettrici basati su architettura ad alta tensione 800 V e batterie LFP o NMC a seconda della versione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuevo Zeekr X 2026 Diseño Futurista y 500 km de Autonomía
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