Zeekr 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2021, a Hangzhou, il gruppo automobilistico cinese ha annunciato il lancio di Zeekr, un marchio dedicato ai veicoli elettrici di alta gamma. Obiettivo dell’azienda è competere con marchi come Tesla e le case europee di settore. La gamma di modelli prevista per il 2026 include diverse versioni, con prezzi variabili a seconda delle caratteristiche tecniche e delle dotazioni di serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Hangzhou, 2021. Geely lancia Zeekr come marchio premium elettrico globale per concorrere con Tesla e gli europei. Cinque anni dopo Zeekr è in Italia dal febbraio 2026, distribuita da Jameel Motors, con quattro modelli al 100% elettrici. Il listino parte da 37.990 euro con il SUV-B X e arriva a 59.990 euro con la shooting brake 001 nelle versioni top. Vediamo la gamma completa, i prezzi e cosa offre davvero il brand premium Geely al mercato italiano. Tutti i modelli Zeekr 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli sono al 100% elettrici basati su architettura ad alta tensione 800 V e batterie LFP o NMC a seconda della versione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Zeekr 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Nuevo Zeekr X 2026 Diseño Futurista y 500 km de Autonomía Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zeekr X 2026 approda in Europa: ricarica ultra-rapida in 18 minuti e più potenza; Arriva in Europa la nuova Zeekr X 2026: si ricarica in 18 minuti; Zeekr X, svelati gli interni del nuovo SUV progettato in Svezia; Zeekr X, l'auto elettrica che promette ricariche davvero fast. L’Auto alla Milano Design Week 2026Mai come quest’anno l’automotive è stata protagonista al Fuorisalone della settimana del Salone del Mobile. Ecco tutto quello che c’era da vedere ... stream24.ilsole24ore.com Dallo schizzo alla forma: l’estetica di Zeekr in scena a MilanoIl Giornale dell'Arte racconta ogni giorno il sistema dell'arte e della cultura con contenuti e servizi digitali tutti gratuiti, compresi servizi come l' Area Riservata, gli Articoli Premium, ... ilgiornaledellarte.com Zeekr X, l’auto elettrica che promette ricariche davvero fast ift.tt/XRAyBcG x.com Zeekr 7X o BYD Sealion 7 reddit