Nel 2026, Dacia presenta la sua gamma più ampia di sempre, offrendo diversi modelli che spaziano dalla citycar Spring a vetture di maggiore dimensione. I prezzi variano in base alle versioni e agli allestimenti disponibili, rendendo il marchio noto per il suo rapporto qualità-prezzo. La gamma include veicoli pensati per diverse esigenze di mobilità, con un’attenzione particolare alle proposte più accessibili sul mercato italiano.

Dacia è il brand con il miglior rapporto qualitàprezzo in Italia. Nel 2026 la gamma è la più ampia di sempre: dalla citycar Spring a 17.900€ al SUV grande Bigster a 24.800€, passando per la Sandero da 14.800€ — l’auto nuova più economica in Italia. Ecco tutti i modelli, i prezzi e quale scegliere. Dacia nel 2026 offre 7 modelli in Italia: Sandero, Duster, Jogger, Bigster, Spring, Striker (in arrivo) e la futura Dacia 500. Tutte disponibili in versione GPL (tranne Spring che è elettrica). Ecco la gamma completa con prezzi aggiornati. Tutti i modelli Dacia 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Sandero Streetway Berlina compatta 4,09 m 14. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere?

Leggi anche: Migliori SUV compatti: confronto, prezzi e quale scegliere?

Auto GPL 2026: tutti i modelli, prezzi e quanto si risparmia?Il GPL resta il carburante più conveniente in Italia: costa circa 0,70 €/litro contro 1,75 € della benzina e 2,04 € del gasolio.

Dacia Sandero 2026 Il Nuovo Bestseller Europeo! Design, Consumi e Prezzo Shock

Temi più discussi: Dacia Duster 2026: un modello più digitale e sempre connesso; Dacia Duster in offerta: promozione con il finanziamento; Le 10 auto GPL più vendute a marzo 2026: Dacia regna incontrastata; Dacia Sandero usata: quello che devi sapere prima di comprarla.

Dacia Duster 2026: la rivoluzione digitale dell’abitacolo connessoDacia Duster 2026 rivoluziona l'esperienza a bordo con il nuovo touchscreen da 10,1, la navigazione connessa Media Nav Live ... rumors.it

Auto sotto 20.000 euro: tutti i modelli disponibili nel 2026?Cerchi un'auto nuova sotto i 20.000 euro? Lista completa 2026: citycar, SUV, GPL, ibride ed elettriche con prezzi aggiornati e promozioni. ilgiornaledigitale.it

Scopri le offerte di manutenzione Dacia con il check-up del veicolo incluso. Make It Last. https://bit.ly/41eDbOh - facebook.com facebook