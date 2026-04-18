Fiat 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Fiat presenta la sua gamma di modelli con prezzi e offerte aggiornate. Tra le proposte in promozione c’è la Grande Panda Turbo 100, disponibile a 14.950 euro fino al 28 aprile. Durante tutto il weekend, i concessionari aprono le porte al pubblico per consentire ai clienti di visionare le vetture e ricevere informazioni. L’offerta si inserisce nel calendario degli eventi promozionali dell’azienda per questa stagione.

Aggiornato 18 aprile 2026: la Grande Panda Turbo 100 è in promo a 14.950€ fino al 28 aprile. Porte Aperte nei saloni Fiat tutto il weekend. Fiat resta il primo brand per volumi in Italia nel primo trimestre 2026. La gamma attuale copre tutti i segmenti dell’auto di massa, dalla citycar al crossover compatto, con una doppia spina dorsale: la Pandina da 15.950€ (l’auto più venduta d’Italia da vent’anni) e la nuova Grande Panda crossover da 17.900€. Ecco il quadro completo dei modelli a listino oggi, i prezzi reali e quale scegliere. Tutti i modelli Fiat 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Pandina Citycar segmento A 3,66 m 15.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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