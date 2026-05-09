Dopo la partita tra Cagliari e Udinese, Zaniolo ha espresso dure parole contro un collega che, secondo lui, avrebbe rivolto insulti ai suoi figli e a Davis, riferendosi a commenti sul colore della pelle. La discussione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, con il calciatore che ha chiesto pubblicamente rispetto e condannato l’atteggiamento ritenuto inaccettabile. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcuni tifosi e rappresentanti del settore.

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© Calcionews24.com - Zaniolo al veleno dopo Cagliari Udinese: «Il collega che attaccato i miei figli e Davis per il colore della pelle dovrebbe vergognarsi!»

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