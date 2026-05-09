Nicolò Zaniolo ha denunciato pubblicamente un episodio di insulti razzisti rivolti a lui e ai suoi figli durante la partita tra Cagliari e Udinese, conclusasi con un risultato di 0-2. Secondo quanto riferito, l’allenatore avversario avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale nei confronti di Davis e dei figli del calciatore. Questa è la prima volta che un giocatore dell’Udinese si pronuncia pubblicamente su un’accusa del genere.

Nicolò Zaniolo è il primo calciatore dell’Udinese a mettere la faccia – e il nome – sulle accuse di razzismo dopo il finale rovente di Cagliari-Udinese 0-2. Lo ha fatto con una Instagram Story in cui, senza nominarlo direttamente, punta il dito contro Alberto Dossena, il difensore del Cagliari indicato dai giocatori friulani come l’autore degli insulti discriminatori a Keinan Davis. “Il collega ha insultato i miei figli”. Le parole di Zaniolo sono nette: “ Il collega – se si può definire tale – che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zaniolo accusa Dossena: “Ha insultato i miei figli e Davis perché è nero”

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