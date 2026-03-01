Udinese Runjaic alla vigilia della Fiorentina | Davis titolare? Ecco la verità vi dico anche come sta Zaniolo

Il tecnico dell'Udinese ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina, spiegando che Davis sarà in campo come titolare. Ha anche fornito aggiornamenti sulle condizioni di Zaniolo, svelando come sta e quale ruolo potrebbe avere nella sfida. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha condiviso dettagli sulle scelte di formazione e sullo stato fisico dei giocatori.

