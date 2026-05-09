Dopo il risultato di Cagliari-Udinese, che si è concluso con una vittoria per 2-0, il calciatore dell'Udinese ha espresso pubblicamente le sue accuse nei confronti di un ex collaboratore tecnico. Zaniolo ha dichiarato che Dossena non dovrebbe più tornare a calcare i campi di calcio, riferendosi a episodi avvenuti durante la partita. Questa è la prima volta che un calciatore della squadra parla apertamente di razzismo legato a quanto accaduto.

Nicolò Zaniolo è il primo calciatore dell’Udinese a mettere la faccia – e il nome – sulle accuse di razzismo dopo il finale rovente di Cagliari-Udinese 0-2. Lo ha fatto con una Instagram Story in cui, senza nominarlo direttamente, punta il dito contro Alberto Dossena, il difensore del Cagliari indicato dai giocatori friulani come l’autore degli insulti discriminatori a Keinan Davis. “Il collega ha insultato i miei figli”. Le parole di Zaniolo sono nette: “ Il collega – se si può definire tale – che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zaniolo accusa Dossena: “Non dovrebbe più calcare i campi di calcio”

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