È stata annunciata la nascita di Assocapp, un’associazione dedicata agli atleti del calcio. La guida è affidata a un ex calciatore che ha deciso di mettere insieme professionisti e giocatori per rappresentare i loro interessi. La nuova organizzazione si propone di offrire un punto di riferimento diretto per chi lavora e si confronta ogni giorno sui campi di gioco italiani.

Una nuova forza organizzativa si affaccia sul sportivo italiano per dare voce a chi vive quotidianamente il campo da gioco. È nata infatti l’Assocapp, l’Associazione di calciatori, allenatori e Preparatori Patrocinati, un’entità che punta a stabilire un canale diretto con tutte le istituzioni che governano il calcio nel Paese, con l’obiettivo di promuovere un sistema basato sulla trasparenza, sull’equità e su una visione d’insieme più ampia. Il vertice di questa realtà vede protagonista Beppe Dossena, campione del mondo nel 1982 e figura storica nella tutela dei diritti degli atleti, che ricoprirà il ruolo di presidente pro tempore. Al suo fianco, per la carica di vicepresidente, siede Marronaro, ex calciatore e attualmente attivo come agente sportivo e intermediario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio, nasce Assocapp: Dossena guida la nuova voce degli atleti

Nasce l’Assocapp, l’Associazione che unisce allenatori, calciatori e preparatori presieduta da DossenaE' nata l'Assocapp, l'Associazione calciatori, allenatori e preparatori patrocinati per "un nuovo dialogo con le istituzioni del calcio italiano".

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Si parla di: NEWS - Nasce l'associazione allenatori e calciatori, il leader è Beppe Dossena.

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