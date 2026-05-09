Zampata azera | Socar si prende Ip Chiuso acquisto da Api Holding

La società azera Socar ha completato l'acquisto del 99,82% di Italiana Petroli (IP), società controllata da Api Holding. L'operazione è stata portata a termine nelle ultime ore e riguarda la totalità delle quote di IP. La firma dell'accordo mette fine a una trattativa iniziata qualche tempo fa, con la società azera che ora controlla praticamente tutta la società italiana.

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