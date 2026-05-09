Zampata azera | Socar si prende Ip Chiuso acquisto da Api Holding
La società azera Socar ha completato l'acquisto del 99,82% di Italiana Petroli (IP), società controllata da Api Holding. L'operazione è stata portata a termine nelle ultime ore e riguarda la totalità delle quote di IP. La firma dell'accordo mette fine a una trattativa iniziata qualche tempo fa, con la società azera che ora controlla praticamente tutta la società italiana.
FALCONARA (Ancona) È fatta. La societa azera Socar (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) ha perfezionato l’acquisizione del 99,82% del capitale di Italiana Petroli (IP) da Api Holding. Il closing è arrivato nelle scorse ore, dopo che già a settembre era stato trovato l’accordo con il gruppo petrolifero che a Falconata ha una delle sue più importanti raffinerie. Con l’operazione, annunciata dagli azeri dopo "l’ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari previste", Socar controlla ora un complesso aziendale in Italia con un sistema logistico integrato comprendente anche due raffinerie, depositi di stoccaggio, e una capillare rete di vendita a marchio Ip nel territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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