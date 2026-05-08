L' Api diventa azera Socar è la nuova proprietaria Arriva l' ufficialità | Ottenute tutte le autorizzazioni previste

L'Api passa di mano e diventa proprietà della compagnia petrolifera di Stato azera Socar, che acquista il 99,82% del capitale sociale. L'operazione è stata completata dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni previste. L’annuncio è stato dato ufficialmente, confermando il trasferimento di quote e la nuova configurazione proprietaria della società. Il cambio di controllo si è concretizzato a Falconara Marittima, dove ha sede l’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FALCONARA MARITTIMA – Adesso è ufficiale, L’Ip passa di mano, con la Socar, compagnia petrolifera di Stato azera, che diventa azionista di maggioranza acquisendo il 99,82% del capitale sociale da Api Holding. Nell’operazione rientra naturalmente anche la Raffineria Api di Falconara Marittima.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Protesta a Ancona: 3 miliardi per bonificare Api, SOCAR sottoUna delegazione del comitato Fermiamo il disastro ambientale ha interrotto i lavori del Consiglio Regionale di Ancona questa mattina, chiedendo... Socar ha perfezionato l'acquisizione di Italiana Petroli (IP) da Api HoldingAncona, 8 maggio 2026 – Socar ha perfezionato "l'acquisizione del 99,82% del capitale di Italiana Petroli (IP) da Api Holding".