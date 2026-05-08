Socar ha perfezionato l' acquisizione di Italiana Petroli IP da Api Holding

Oggi si apprende che Socar ha completato l'acquisto del 99,82% di Italiana Petroli, società controllata da Api Holding. La transazione è stata finalizzata recentemente e riguarda la maggioranza delle azioni della compagnia petrolifera. L'operazione si è conclusa con il pagamento delle quote, portando Socar a diventare il nuovo azionista di riferimento di Italiana Petroli. La società continuerà a operare sotto la sua gestione, senza modifiche immediate alle attività.

Ancona, 8 maggio 2026 – Socar ha perfezionato "l'acquisizione del 99,82% del capitale di Italiana Petroli (IP) da Api Holding". L'operazione, annuncia Socar, "si è positivamente conclusa a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari previste". "Il Gruppo IP ricopre un ruolo di primo piano in Italia nella Mobilità e Sicurezza energetica, operando con un sistema logistico industriale integrato che comprende, tra l'altro due raffinerie, depositi di stoccaggio, e una capillare rete di vendita" in Italia. Dopo l'acquisizione IP "entra a far parte di un Gruppo internazionale rafforzando la sua presenza nel mercato energetico europeo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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