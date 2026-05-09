Yildiz rimproverato da Spalletti durante Lecce Juve | Gioca e non parlare Cosa è successo

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lecce e Juventus, il tecnico ha rivolto alcune parole al calciatore turco, chiedendogli di essere più efficace in campo e di concentrarsi sul gioco anziché parlare. Il rimprovero è avvenuto nel corso dell'incontro, mentre il tecnico stava osservando le azioni dei suoi giocatori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o reazioni successive.

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di Francesco Spagnolo Yildiz rimproverato da Spalletti durante Lecce Juve. Il tecnico ha chiesto al turco di essere più concreto durante la partita. I dettagli. Nonostante il vantaggio realizzato subito contro il Lecce, Spalletti non vuole abbassamenti di tensione nella sua Juve. Come riferito da Dazn, Spalletti vuole tutti dentro la partita, pretendendo la massima concentrazione e il totale sacrificio in ogni fase di gioco. Nessuna distrazione è ammessa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Proprio per questo, il tecnico è apparso molto arrabbiato con Yildiz.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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