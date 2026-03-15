Dopo la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore dei bianconeri ha avuto un momento di scherzo con un collega durante il consueto intervento in zona mista. Nel corso del dialogo, Spalletti ha detto a Marocchi: «Se dà retta a te non gioca più», riferendosi a Cambiaso. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento informale nel post partita.

Spalletti nel post partita di Udinese Juve è stato protagonista di un siparietto su Cambiaso. Cosa ha detto il tecnico bianconero. Il successo di misura ottenuto dalla Juventus alla Bluenergy Arena ha lasciato dietro di sé una scia di riflessioni tattiche non banali. Al centro del dibattito, oltre ai tre punti fondamentali per la classifica, c’è stata la gestione del talento di Andrea Cambiaso, protagonista di un vivace scambio di vedute tra lo studio televisivo e il campo. Nel clima euforico del post-partita, è andato in scena un botta e risposta particolare tra l’opinionista di Sky Giancarlo Marocchi e l’allenatore bianconero. Il tema sollevato dall’ex calciatore riguardava l’estrema mobilità di Cambiaso, un giocatore che sembra sfuggire a qualsiasi etichetta di ruolo predefinita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti e il siparietto con Marocchi su Cambiaso nel post partita di Udinese Juve: «Se dà retta a te non gioca più». Cosa è successo

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