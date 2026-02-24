Yildiz Juve Spalletti svela il retroscena dopo l’allenamento | cosa è successo e cosa filtra sulla sua presenza contro il Galatasaray

Dopo l’allenamento, Spalletti ha spiegato che la presenza di Yildiz Juve dipende dalla condizione fisica del giocatore. Il tecnico ha sottolineato che il talento turco si sta impegnando duramente per recuperare al meglio prima della partita contro il Galatasaray. Un dettaglio importante riguarda la sua disponibilità: nelle ultime ore, si lavora per valutare se potrà scendere in campo. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Yildiz Juve, il mister bianconero esalta le grandissime doti di leadership del talento turco alla vigilia della delicata sfida europea. L’attesa per il fischio d’inizio cresce costantemente in tutto l’ambiente torinese. La Juventus si prepara ad affrontare il delicatissimo incontro di ritorno di Champions League contro la compagine del Galatasaray. I bianconeri sono chiamati a compiere una grandissima impresa sportiva all’Allianz Stadium per ribaltare il pesantissimo cinque a due incassato nella gara di andata disputata in terra turca. L’obiettivo primario della società è conquistare il passaggio del turno per continuare ad alimentare il sogno internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allenamento Juventus, Yildiz e Bremer in gruppo! Cosa filtra sulla decisione di Spalletti verso il GalatasarayYildiz e Bremer hanno partecipato all’allenamento della Juventus, un fatto che potrebbe influenzare la scelta di Spalletti di convocarli per la partita contro il Galatasaray.

Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla viglia dell’Inter. Le sue condizioni e cosa filtra sulla sua presenza per il derby d’ItaliaThuram si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, a causa di una contusione che potrebbe influenzare la sua partecipazione al derby d’Italia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Juventus, dalla Turchia scrivono: Yildiz ha litigato con Spalletti. Cosa è successo; Montella avverte la Juventus: Il Galatasaray in casa si trasforma. E su Yildiz non ha dubbi: Come Yamal; Piove sul bagnato in casa Juve? Spalletti spaventa i tifosi: Yildiz? Aveva il ghiaccio, sarà da valutare; Juve, dopo Yildiz tocca a McKennie: per Spalletti è indispensabile, il punto sul rinnovo.

Juve, Spalletti: Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzatiIl tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Galatasaray, ha parlato anche della voglia. tuttomercatoweb.com

Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campo | VIDEO CMVigilia di Champions League per la Juventus, attesa dal match di ritorno dei playoff con il Galatasaray: le condizioni di Yildiz e Bremer ... calciomercato.it

Yildiz e Bremer, buone notizie per Spalletti. Ma la sorpresa Juve più grande è… - facebook.com facebook

#Yildiz e #Bremer, buone notizie per #Spalletti. Ma la sorpresa #Juve più grande è… x.com