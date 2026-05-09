XPeng 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Da ilgiornaledigitale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile 2025, durante la Milano Design Week, XPeng ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano con tutti i modelli previsti per il 2026 e i relativi prezzi. La casa automobilistica cinese, fondata nel 2014 a Guangzhou, si distingue per l’attenzione all’intelligenza artificiale applicata ai veicoli. Viene spesso definita come “la Tesla d’oriente” dai media, grazie alla sua focalizzazione sull’innovazione nel settore automotive.

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Aprile 2025, Milano Design Week: XPeng entra ufficialmente nel mercato italiano. È uno dei gioielli del nuovo automobilismo cinese, fondato a Guangzhou nel 2014, focus dichiarato sull’intelligenza artificiale automotive — i media lo chiamano “ la Tesla d’oriente “. In Italia oggi vende due SUV elettrici: la G6 da 43.670 euro e l’ammiraglia G9 da 63.170 euro. Il listino è in espansione: nel 2026 arrivano la berlina P7+, la monovolume X9 e la SUV-B M03. Vediamo modelli, prezzi e cosa offre davvero XPeng al mercato italiano. Tutti i modelli XPeng 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli sono al 100% elettrici, basati su architettura ad alta tensione 800 Volt e batterie LFP di nuova generazione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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