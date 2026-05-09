La WWE ha rimosso numerosi video reaction e clip condivisi da streamer, adottando misure più severe contro la diffusione di contenuti provenienti da livestream. Questa decisione si riflette in una serie di eliminazioni di video pubblicati online, segnando un cambiamento nelle politiche di tutela dei propri contenuti digitali. La compagnia sembra voler limitare la condivisione di materiali che potrebbero influenzare la distribuzione delle proprie immagini e spettacoli.

La WWE sta adottando un approccio molto più aggressivo contro la diffusione online di clip, soprattutto quelle estratte dalle livestream e dalle reaction degli streamer. Secondo Fightful Select, l’ultima ondata di rimozione sarebbe molto più ampia rispetto a qualsiasi iniziativa vista finora da fan e content creator. La WWE dichiara guerra alle clip online: Usati bot automatici per i ban. Il report sostiene che la compagnia stia ora utilizzando strumenti di enforcement esterni per individuare e rimuovere le clip su larga scala: “Per quanto riguarda la rimozione delle clip degli streamer da parte della WWE, è l’operazione più estesa che abbiano mai fatto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Streamer nel mirino della compagnia, rimossi video reaction in massa

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