WWE | Cambiamenti nel team creativo Road Dogg lascia la compagnia

Nelle ultime ore, il team creativo della WWE ha subito alcuni cambiamenti, mentre Road Dogg, uno dei collaboratori più noti, ha deciso di lasciare la compagnia. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla gestione delle idee e delle storyline all’interno della federazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato i motivi di queste decisioni o le eventuali ripercussioni future.

Il tanto discusso team creativo della WWE, che non ha brillato certamente per qualità nell’ultimo anno, pare aver subito alcuni cambiamenti nelle ultime ore. Dopo la notizia secondo cui i due brand fossero sotto la supervisione creativa di Ryan Ward, braccio destro di Triple H ai tempi di NXT Black & Gold, è arrivata poco fa la notizia dell’abbandono della compagnia da parte di Road Dogg, WWE Hall of Famer e figura storica del backstage della WWE, nella federazione almeno dal 2014. Road Dogg lascia: scelta spontanea o allontanamento forzato?. L’abbandono di Road Dogg è sicuramente inaspettato, in quanto membro di lungo corso del backstage. BG James era coinvolto da molti anni nel team creativo, fino a diventare il writer principale per SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

