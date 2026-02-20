WWE | Primi sviluppi sui recenti trademark della compagnia

La WWE ha registrato nuovi marchi, e questa mossa ha portato alla luce alcuni dettagli sui talenti coinvolti. Si sospetta che alcuni di questi nomi siano collegati a lottatori già noti o emergenti all’interno della compagnia. In particolare, uno dei marchi sembra riferirsi a una figura che ha già partecipato a eventi recenti, alimentando le speculazioni su possibili ritorni o nuovi personaggi. Gli appassionati seguono con attenzione questi sviluppi, desiderosi di scoprire come saranno utilizzati i nuovi nomi nel prossimo futuro.

I recenti marchi registrati dalla WWE stanno già iniziando a collegarsi a talenti reali, offrendo un quadro più chiaro su chi si nasconde dietro almeno uno dei nuovi nomi. Il 18 febbraio la compagnia ha depositato i trademark per "Tristan Angels" e "Dorian Van Dux", alimentando le speculazioni sull'arrivo di nuovi personaggi o sul rebranding di alcune Superstar. Ora, una di queste identità è stata confermata. Primo mistero risolto: Tristan Angels ha un volto. Tristan Angels è il nuovo ring name di Nathaniel Cranton, che in precedenza aveva lottato come Nathan Angel prima di firmare con la WWE nell'ottobre 2025.