Paul Heyman ha condiviso che i piani originali per il main event di WrestleMania 42 sono stati modificati più volte durante la fase di preparazione, e che alcune idee sono state abbandonate prima di arrivare alla versione finale dello spettacolo. Ha inoltre spiegato che le decisioni sul cartellone sono state soggette a numerosi cambiamenti nel corso delle settimane precedenti l’evento.

Paul Heyman ha svelato quanto siano cambiati i piani per WrestleMania 42 dietro le quinte, rivelando che diverse idee per il main event sono saltate prima che la card finale prendesse forma. Durante una conversazione su Instagram con suo figlio, Heyman ha ammesso di essere rimasto frustrato per non aver preso parte al main event di quest’anno. Ha spiegato chiaramente che i piani iniziali erano molto diversi, ma tra infortuni e altri imprevisti la WWE è stata costretta a cambiare direzione più volte. Heyman ha raccontato che uno dei progetti originali prevedeva un match tra Seth Rollins e Roman Reigns, ma l’incontro non è mai arrivato alla fase finale: “Sì, mi dà fastidio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman rivela i piani saltati per WrestleMania 42

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