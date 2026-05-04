John Cena sarà presente all'evento WWE Backlash di sabato sera, dove ha annunciato di avere un'importante comunicazione da fare. Dopo aver condiviso alcune anticipazioni nelle settimane precedenti, l'ex wrestler ha confermato la sua partecipazione tramite un messaggio pubblicato sui social. Cena ha dichiarato che si tratterà di un annuncio destinato a “fare la storia”. L'evento si svolgerà nel fine settimana e attirerà l'attenzione degli appassionati di wrestling.

John Cena sarà a WWE Backlash sabato sera, e ha promesso di portare con sé un annuncio importante. Dopo le anticipazioni delle ultime settimane, l’ex wrestler ha confermato di persona la sua presenza al PLE attraverso un messaggio sui social, anticipando una novità destinata a “fare la storia.” “È ufficiale, sarò a #WWEBacklash! Dopo mesi di lavoro e di preparazione, non vedo l’ora di darvi una notizia che farà la storia! Non posso promettere che tutto sarà perfetto, ma vi posso garantire che cambierà l’esperienza WWE per le superstar e per i fan! Ci vediamo dal vivo sabato a Tampa, oppure da casa sull’app @espn!” La conferma arriva dopo che la Benchmark International Arena di Tampa aveva già inserito il nome di Cena nelle proprie pubblicità per l’evento.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - John Cena promette: “A Backlash farò un annuncio che cambierà la WWE”

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