WWE | Nuovo nome stessa potenza Nia Jax e Lash Legend all’assalto dei titoli di coppia femminili

Nia Jax e Lash Legend hanno deciso di puntare ai titoli di coppia femminili della WWE, portando in campo una squadra potente e determinata. Dopo aver mostrato la loro forza nelle ultime settimane, ora si presentano con un nuovo nome che rispecchia la loro grinta. Le due wrestler hanno già conquistato l’attenzione dei fan e degli avversari, mentre si preparano a sfidare le attuali campionesse. La sfida si avvicina e tutti aspettano il prossimo passo.

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovo nome, stessa potenza, Nia Jax e Lash Legend all’assalto dei titoli di coppia femminili

Nia Jax e Lash Legend hanno ufficialmente messo nel mirino la divisione femminile di coppia della WWE e ora hanno anche un nome all’altezza della loro presenza dominante. Durante l’episodio del 20 febbraio di SmackDown, le due powerhouse sono state intervistate nel backstage da Byron Saxton. In quell’occasione, Nia Jax ha rivelato come saranno conosciute d’ora in avanti: The Irresistible Forces. NIA JAX AND LASH LEGEND ARE OFFICIALLY REFERRED TO NOW AS THE “IRRESISTIBLE FOR-CES” #Smackdown pic.twitter.comFlbQbVAXjS — FADE (@FadeAwayMedia) February 21, 2026 Il nome è un chiaro richiamo allo storico soprannome di Jax, “The Irresistible Force”, ora evoluto in una vera e propria forza distruttiva a due.🔗 Leggi su Zonawrestling.net Leggi anche: WWE: Nia Jax e Lash Legend superano Asuka e Kairi Sane, ma Charlotte Flair e Alexa Bliss rubano la scena WWE: La potenza di Lash Legend travolge Alexa BlissDurante l’ultima puntata di SmackDown, l’attenzione si è concentrata sulla potente performance di Lash Legend, che ha sconfitto Alexa Bliss. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Goldberg annuncia una nuova avventura professionale mesi dopo il ritiro dalla WWE. Cody Rhodes: nuovo nome in WWE confermato in seguito a un importante cambiamento del personaggioCody Rhodes abbraccia la nuova identità di Captain Rhodes mentre la WWE cambia la direzione del suo personaggio. worldwrestling.it WWE: Nuovo incarico extra-wrestling per Corey GravesUno degli eroi meno celebrati della WWE attuale non lotta sul ring, ma sta seduto al tavolo di commento. Corey Graves infatti è, da diversi anni ormai, uno dei migliori color commentator (ossia anal ... zonawrestling.net Ecco a voi i 5 parrucchieri dell'anno 2025 della Regione Campania e categoria Hair Tattoo Maschile e Femminile Il 2025 è stato un anno in cui c'è stata una grandissima partecipazione ai nostri contest mensili, partecipazione che ha visto protagonisti professi - facebook.com facebook