Durante l'ultima puntata di SmackDown, la divisione femminile ha visto le Bella Twins ottenere una vittoria contro Bliss e Flair, mentre Lash Legend e Nia Jax hanno causato danni e caos sul ring. L’evento ha mostrato incontri e scontri che hanno alimentato le tensioni tra le varie wrestler. La serata è stata caratterizzata da azioni rapide e momenti di confronto tra le protagoniste.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, la divisione femminile ha regalato un segmento intenso e ricco di azione, mettendo in evidenza rivalità sempre più accese. Prima dell’inizio del match tra le Bella Twins e Charlotte Flair e Alexa Bliss, Lash Legend e Nia Jax si presentano a bordo ring per osservare da vicino la situazione. THE CHAMPS ARE HERE NIA & LASH HAVE ARRIVED #SmackDown pic.twitter.comGOPYvW7exg — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) March 28, 2026 Nia prende il microfono e ricorda al pubblico che c’è ancora tempo per acquistare i biglietti di RAW, dove lei e Lash affronteranno Bayley e Lyra Valkyria per i titoli di coppia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bella Twins vittoriose contro Bliss e Flair ma Lash Legend e Nia Jax seminano distruzione

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