WWE | Il funerale del Gingerbread Man si trasforma in disordine totale a SmackDown

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, trasmesso l’8 maggio, il funerale del personaggio noto come Gingerbread Man si è concluso in un caos completo. L’evento ha coinvolto vari attori e ha portato a una confusione generale, tra urla e scene imprevedibili. I partecipanti si sono scontrati e sono stati coinvolti in situazioni che hanno sorpreso il pubblico presente in arena e gli spettatori a casa.

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L’episodio dell’8 maggio di SmackDown ha regalato ai fan uno dei segmenti più assurdi e surreali degli ultimi tempi. La serata è stata infatti dedicata al “ funerale ” del Gingerbread Man, il personaggio creato nelle scorse settimane per prendere in giro Sami Zayn. Durante lo show sono stati trasmessi diversi filmati della veglia funebre del Gingerbread Man, con Sami Zayn visibilmente infastidito dal fatto che così tante Superstar stessero rendendo omaggio a un personaggio nato esclusivamente per trollarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Il “funerale” del Gingerbread Man finisce in rissa con sorpresa finale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il funerale del Gingerbread Man si trasforma in disordine totale a SmackDown ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate WWE: Sami Zayn nega il turn heel dopo l’attacco al Gingerbread ManNel marasma che è stato il creative WWE fino a WrestleMania 42, una delle storyline che la compagnia ha provato a mettere in scena ha visto nascere... WWE: Cody Rhodes batte Drew McIntyre nel main event di SmackDown e si riprende il titoloAd Elimination Chamber, Randy Orton ha trionfato nel match ad eliminazione dentro la gabbia e si è quindi guadagnato la possibilità di lottare per il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gingerbread Man, il funerale celebrato a SmackDown; WWE: Ultimo SmackDown prima di Backlash, match e segmenti annunciati; WWE: Preview SmackDown 08-05-2026; WWE: Primi grandi annunci per il prossimo SmackDown (8 Maggio). "#HelevierxWomanWhite" - Results on X | Live Posts & Updates x.com