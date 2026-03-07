WWE | Cody Rhodes batte Drew McIntyre nel main event di SmackDown e si riprende il titolo

Durante lo show di SmackDown, Cody Rhodes ha vinto contro Drew McIntyre nel main event, riconquistando il titolo. Nel frattempo, ad Elimination Chamber, Randy Orton ha vinto il match ad eliminazione all’interno della gabbia, ottenendo così il diritto di sfidare il campione per il WWE Undisputed Title a WrestleMania. Entrambi gli eventi hanno visto protagonisti protagonisti di rilievo nel mondo della WWE.

Ad Elimination Chamber, Randy Orton ha trionfato nel match ad eliminazione dentro la gabbia e si è quindi guadagnato la possibilità di lottare per il WWE Undisputed Title a WrestleMania. Alla vigilia il match avrebbe dovuto delineare il #1 contender per il campione Drew McIntyre, ma dopo l’interferenza nel match dello scozzese, il GM di SmackDown Nick Aldis ha deciso che prima di WrestleMania McIntyre avrebbe dovuto difendere il titolo contro Cody Rhodes e ciò è avvenuto questa notte nel main event dello show blu. Pronti via, McIntyre ha provato ad abbandonare la contesa ed è stato raggiunto da Rhodes con cui ha battagliato sullo stage prima di rientrare nella zona del ring senza che l’arbitro accennasse il cont out. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

