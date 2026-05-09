Notte di grande attesa per gli appassionati di wrestling, con l’evento WWE Backlash disponibile in diretta su Netflix dall’Italia. Tra i match in programma, quello tra Roman Reigns e Jacob Fatu rappresenta il confronto principale, dopo l’ultimo incontro di WrestleMania 42 tra i due. La card completa dell’evento mostra diverse sfide tra wrestler di rilievo, trasmesse in diretta sulla piattaforma di streaming.

Dopo WrestleMania 42, Roman Reigns affronta Jacob Fatu nel match più atteso di WWE Backlash. Ecco la card completa del Premium Live Event live su Netflix dall'Italia. In attesa di Clash in Italy, il primo Premium Live Event WWE della storia in Italia in programma domenica 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino, l'attenzione degli appassionati è tutta puntata su WWE Backlash, in diretta dalla mezzanotte italiana di sabato 9 maggio, live in esclusiva su Netflix. Dopo gli eventi di WrestleMania 42 dello scorso 18 e 19 aprile, il panorama WWE è stato completamente rivoluzionato. Roman Reigns, che nel main event ha sconfitto CM Punk con una doppia Spear, diventando il WWE World Heavyweight Champion, è pronto alla sua prima difesa titolata contro Jacob Fatu, in un match .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - WWE Backlash stanotte su Netflix: Roman Reigns rischia tutto contro Jacob Fatu

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