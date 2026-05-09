WTA Roma 2026 Coco Gauff approda agli ottavi Clamorosa eliminazione di Sabalenka

Nel torneo di Roma, il sabato si svolgono i match dei sedicesimi di finale nel singolare femminile, concentrandosi sulla parte alta del tabellone. Coco Gauff ha superato il turno e si è qualificata per gli ottavi, mentre Sabalenka è stata eliminata dopo la partita. La giornata ha visto quindi due risultati importanti tra le giocatrici in gara.

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Il sabato del singolare femminile del torneo di Roma è dedicato ai match dei sedicesimi della parte alta del tabellone. La rumena Cirstea fa saltare tutti i pronostici della vigilia ed estromette dal torneo Aryna Sabalenka, numero uno del tabellone. Passa il turno in rimonta la statunitense Coco Gauff. Sorana Cirstea firma l’impresa di giornata. La veterana romena elimina Aryna Sabalenka, numero uno del mondo 2-6 6-3 7-5 in due ore e sedici minuti. In apertura di programma Coco Gauff, testa di serie numero tre, rimonta l’argentina Solana Sierra 5-7 6-0 6-4 in due ore e dodici minuti. La ceca Linda Noskova, tredicesima favorita del tabellone, domina l’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 68 WTA, 6-1 6-3 in un’ora e dieci minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, Coco Gauff approda agli ottavi. Clamorosa eliminazione di Sabalenka ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WTA Indian Wells 2026, Sabalenka e Anisimova agli ottavi, Gibson sfiderà Paolini. Si ritira GauffIl torneo di Indian Wells inizia l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte alta del tabellone di singolare... Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set.