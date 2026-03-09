WTA Indian Wells 2026 Sabalenka e Anisimova agli ottavi Gibson sfiderà Paolini Si ritira Gauff

Al torneo di Indian Wells 2026, Sabalenka e Anisimova hanno passato i sedicesimi di finale e si preparano per gli ottavi, mentre Gibson affronterà Paolini nel prossimo turno. Gauff si è ritirata, lasciando il torneo prima di arrivare ai quarti di finale. La competizione continua con le partite della parte alta del tabellone di singolare femminile.

Il torneo di Indian Wells inizia l'allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte alta del tabellone di singolare femminile. Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova accedono, agevolmente, agli ottavi. Sarà la qualificata australiana Talia Gibson a sfidare Jasmine Paolini, mentre è costretta al ritiro Coco Gauff. Non fallisce l'appuntamento con l'ennesima vittoria Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo piega la romena Jaqueline Cristian 6-4 6-1 in un'ora e dodici minuti. Si ferma la corsa di Coco Gauff. La statunitense si ritira nel match contro Alexandra Eala quando la giocatrice filippina conduce 6-2 2-0. Amanda Anisimova regala un'esibizione in stile rullo compressore.