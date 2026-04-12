Parigi-Roubaix | Pogacar beffato in volata da Wout Van Aert

Nella 123ª edizione della Parigi-Roubaix, Wout Van Aert ha trionfato in volata, battendo Pogacar. La corsa, una delle più note tra le classiche ciclistiche, si è conclusa con la vittoria del corridore belga. La gara ha visto protagonisti diversi atleti, con un finale deciso negli ultimi metri. La competizione si è svolta sulle strade tradizionali, caratterizzate da pavé e terreni accidentati.

AGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo. In un finale mozzafiato all'interno dello storico velodromo, il belga della Visma-Lease a Bike ha battuto in volata il campione del mondo Tadej Pogacar. Completa il podio Jasper Stuyven, terzo, mentre Mathieu van der Poel ha chiuso in quarta posizione dopo una gara condizionata dalla sfortuna. La corsa è stata un susseguirsi di colpi di scena. Dopo 137 chilometri, Pogacar è stato rallentato da una foratura, riuscendo però a rientrare su un gruppo di testa già frammentato dalla durezza dei settori in pavé. A metà gara, nel cuore della Foresta di Arenberg, Van der Poel è stato vittima di un guasto meccanico che gli ha fatto perdere circa due minuti.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Wout Van Aert Leggi anche: La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar Parigi-Roubaix, vince Van Aert: beffato PogacarWout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 dopo 258,3 chilometri di battaglia sul pavè delle Ardenne.