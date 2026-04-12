La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert battuto in volata Tadej Pogacar

Wout Van Aert ha vinto la 123esima edizione della Parigi-Roubaix, battendo in volata il campione del mondo Tadej Pogacar. Sul podio è salito anche Jasper Stuyven, mentre nella categoria Under 23 il vincitore è stato Davide Donati. La corsa si è svolta a Roubaix, in Francia, e ha visto partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.

Terzo posto per Jasper Stuyven, nella corsa Under 23 trionfa Davide Donati. ROUBAIX (FRANCIA) - Wout Van Aert vince la 123esima edizione della Parigi-Roubaix battendo il campione del mondo Tadej Pogacar. Il belga ha anticipato nella volata a due lo sloveno dopo una gara incredibile; terzo posto per Jasper Stuyven, quarto Mathieu Van Der Poel, coinvolto in un guasto meccanico a metà corsa. È stata una corsa folle, piena d'emozioni e colpi di scena. Dopo 137 chilometri Tadej Pogacar ha perso terreno a causa di una foratura, rientrando poi sul gruppo di testa, inevitabilmente spaccato per via della durezza del tracciato. Dopo l'attacco di Van der Poel è successo di tutto: lo sloveno nel frattempo è rientrato, poi l'olandese ha forato perdendo fino a 2 minuti nella foresta di Arenberg.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar Leggi anche: Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale! Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena.