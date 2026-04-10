West Ham v Wolves | formazioni statistiche e anteprima

Da justcalcio.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa la partita tra West Ham e Wolves, con le formazioni ufficiali e le statistiche disponibili. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con i due team pronti a scendere in campo per un incontro che si preannuncia acceso. Sono stati comunicati i dettagli relativi alle formazioni e alle statistiche recenti di entrambe le squadre, offrendo un quadro completo prima del fischio di inizio.

2026-04-10 11:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima West Ham-Wolves. Rob Edwards accetta che tutte le squadre della Premier League considereranno una partita contro i Wolves come una vittoria obbligata, ma chiede un finale forte della stagione alla sua squadra in miglioramento. I lupi hanno avuto una stagione miserabile, vincendo solo tre partite di campionato, e quasi sicuramente giocheranno il campionato di calcio ad agosto. Questo non vuol dire che Edwards permetterà loro di andarsene in silenzio e che stasera avranno l’opportunità di intaccare gravemente il tentativo di sopravvivenza del West Ham quando visiteranno lo Stadio di Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Chelsea-West Ham: formazioni, statistiche e anteprima2026-01-30 13:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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Wolves v West Ham EPL Football Prediction

Video Wolves v West Ham EPL Football Prediction

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