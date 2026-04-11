West Ham vs Wolves in diretta | notizie confermate sulle squadre e formazioni complete della Premier League dove guardare in TV e live streaming online

Stasera si gioca al London Stadium l’incontro tra West Ham e Wolves, due squadre della Premier League. Le formazioni ufficiali sono state rese note e i rispettivi allenatori hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo. La partita è in programma venerdì e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming online, permettendo ai tifosi di seguire l’evento dal vivo.

2026-04-10 20:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: West Ham e Wolves hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro di venerdì al London Stadium in Premier League. Una vittoria sposterebbe gli Hammers fuori dalla zona retrocessione a spese del Tottenham e a pari punti con il Nottingham Forest, quinto ultimo. Gli ospiti sono ultimi in classifica e a 12 punti dagli avversari, ma hanno preso sette punti nelle ultime tre partite di campionato. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla squadra e le formazioni iniziali del West Ham che ospita i Wolves in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - West Ham vs Wolves in diretta: notizie confermate sulle squadre e formazioni complete della Premier League, dove guardare in TV e live streaming online Leggi anche: Squadre confermate e formazioni complete in Premier League, dove guardare, canali TV, live streaming Leggi anche: Squadre confermate e formazioni complete della Ligue 1, dove guardare, canali TV, live streaming Temi più discussi: Bowen: il West Ham non può contare sugli altri nella lotta salvezza in Premier League; ? Unlikely scorer gives West Ham the lead in must-win Wolves clash ?; West Ham United - Wolverhampton Wanderers, 10/04/2026: pronostico, quote e quando gioca; La vittoria del West Ham per 4-0 contro i Wolves spinge il Tottenham in zona retrocessione. West Ham-Wolverhampton: video, gol e highlightsIl West Ham travolge 4-0 il Wolverhampton grazie alle doppiette di Mavropanos e dell'ex Lazio Castellanos, abbandonando la zona retrocessione e facendo sprofondare il Tottenham di De Zerbi al ... sport.sky.it Pronostico West Ham-Wolverhampton: la salvezza passa da questa sfidaWest Ham-Wolverhampton è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it #Premier, acuto del #WestHam (doppietta Castellanos). #Tottenham in zona retrocessione x.com In Premier League la lotta per non retrocedere si fa caldissima Il West Ham vince 4-0 con le doppiette di Castellanos e Mavropanos contro il Wolverhampton, ultimo e ormai fuori dai giochi. La squadra di Moyes scavalca momentaneamente il Tottenham, met - facebook.com facebook