Doncic-show i Lakers schiantano gli Heat Detroit ok a Washington Wemby trascina gli Spurs

I Lakers hanno battuto gli Heat grazie a una grande prestazione di Doncic, che ha guidato la squadra con 35 punti. Gli Heat sono usciti sconfitti dopo aver giocato senza riuscire a fermare l’attacco avversario. A Washington, i Pistons hanno ottenuto una vittoria contro i Wizards, mentre gli Spurs sono stati trascinati alla vittoria da Wemby, che ha segnato 28 punti.

I Lakers continuano a vincere e con i 60 punti di un super Doncic mandano ko gli Heat, Detroit passa a Washington mentre gli Spurs hanno la meglio sui Suns. Ventuno triple per gli Hornets che dominano i Magic. Harden trascina Cleveland, settima vittoria di fila per i Pelicans in casa. Torna a vincere Uta, Edgecombe sale in cattedra per Philadelphia. Adesso i Lakers (45-25) iniziano davvero a far paura un po’ a tutti. Coach Redick non fa riposare i suoi big nel back to back e la squadra californiana tiene alta la concentrazione, producendo, grazie alla prestazione spaziale di Doncic, la sua ottava vittoria consecutiva. Lo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doncic-show, i Lakers schiantano gli Heat. Detroit ok a Washington, Wemby trascina gli Spurs Articoli correlati Leggi anche: I Pacers sbancano il Madison. Wemby show: gli Spurs travolgono le riserve dei Lakers Leggi anche: Doncic show: che rimonta dei Lakers a Denver! Sengun batte Wemby nel derby texano Approfondimenti e contenuti su Doncic show i Lakers schiantano gli... Temi più discussi: Luka Doncic show: i Lakers battono i Rockets; NBA, canestro di Doncic decide Lakers-Nuggets all'overtime; Doncic contro Jokic: show da doppia tripla doppia, vincono i Lakers. Wemby fa la differenza; Luka Don?i? da MVP: 60 punti nella vittoria dei Lakers sugli Heat. Luka Doncic show: i Lakers battono i RocketsLuka Doncic show: il tento sloveno trascina i Lakers con 36 punti nella sfida con gli Houston Rockets, terminata 100-92. Una prestazione super, che ha portato Los Angeles ad aggiudicarsi la sfida. Spi ... corrieredellosport.it Doncic e LeBron show in Nba: settimo sigillo dei Lakers. Vincono Atlanta, Toronto e Boston70 punti in due per le stelle di Los Angeles, che batte i Rockets. Successi anche per Thunder e Pelicans I Los Angeles Lakers non si fermano più in Nba: la formazione californiana ha vinto la settima ... corrieredellosport.it Doncic e LeBron James favolosi: i Lakers battono ancora Houston! Vincono Celtics e Thunder, Denver ko - facebook.com facebook Doncic e #LeBron James favolosi: i Lakers battono ancora Houston! Vincono Celtics e Thunder, Denver ko x.com