BMW Group Utili stabili grazie a una strategia vincente

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Coerenza e resilienza: i l BMW Group ha mantenuto la sua rotta nel 2025, nonostante ostacoli significativi. Grazie alla sua ampia gamma di modelli disponibili in tutte le tecnologie di propulsione, a un modello di business in crescita e globalmente equilibrato e a una gestione strategica dei costi, il BMW Group ha nuovamente registrato un utile ante imposte superiore ai 10 miliardi di euro. Nonostante gli effetti negativi dei dazi, la società ha mantenuto stabile il margine EBT al 7,7%(2024: 7,7%). Come nell'anno precedente, l'utile netto del Gruppo ha superato i 7 miliardi di euro, ponendo le basi per una proposta di dividendo in linea con il 2024.