WEC SPA | doppietta BWM in Hypercar Ferrari a podio e penalizzata in Gt3

La 6 Ore di Spa-Francorchamps, valida per il campionato mondiale WEC, si è conclusa con una doppietta di BMW nelle categorie Hypercar e McLaren in Gt3. La gara è stata caratterizzata da due Safety Car negli ultimi cento minuti, influenzando il risultato finale. La Ferrari è salita sul podio in Gt3, ma è stata successivamente penalizzata. La competizione ha visto un andamento incerto e ricco di cambi di posizione.

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La 6 Ore di Spa-Francorchamps valida per il Mondiale WEC si è conclusa con le vittorie di BMW e McLaren, tra Hypercar e Gt3, al termine di una gara stravolta dall’ingresso di due Safety Car negli ultimi cento minuti. La categoria regina ha premiato chi ha saputo rischiare con la strategia, mentre i protagonisti della prima parte di gara sono usciti di scena in malo modo. L’incidente del poleman Malthe Jakobsen a due ore dal termine ha rimescolato i valori in campo, favorendo le vetture che si sono ritrovate fuori sequenza con le soste. La situazione è precipitata ulteriormente nell’ultima ora, quando un contatto innescato da Ayhançan Güven ha coinvolto la BMW di Farfus e la Ferrari di Pier Guidi, costringendo la 499P numero 51 al ritiro.🔗 Leggi su Sportface.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate WEC, 6h Spa: doppietta per BMW e WRT, 3° Ferrari n. 50Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde regalano a BMW ed a WRT la prima affermazione nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h... WEC SPA 2026: sorpresa Peugeot, mentre Ferrari e Toyota inseguono! Anteprima 6 Ore di SpaLa magia di 6 Ore di Spa-Francorchamps torna protagonista nel secondo appuntamento stagionale del mondiale endurance.