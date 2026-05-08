WEC 6h SPA | oggi l’Hyperpole il programma con Alpine che sogna in FP2

Oggi sul circuito di Spa-Francorchamps si svolge l’Hyperpole del FIA WEC, momento decisivo dopo le prove libere di ieri che hanno modificato le posizioni in classifica. La sessione determina la griglia di partenza per la gara di 6 ore e vede coinvolte diverse squadre, tra cui quella con il team Alpine. La giornata si concentra sulla qualificazione, con i piloti pronti a sfidarsi per ottenere la miglior posizione possibile.

Il weekend del FIA WEC entra nel vivo sul circuito di Spa-Francorchamps con l’attesissima sessione di Hyperpole, dopo una giornata di prove libere che ha rimescolato i valori in campo. Nelle Prove Libere 2 le Alpine A424 hanno dettato il passo con una doppietta su asfalto asciutto. Primo posto per Jules Gounon con la numero 36 che ha chiuso in cima alla lista dei tempi in 2’01"816, precedendo la gemella numero 35 guidata da Charles Milesi di circa due decimi. La sessione ha subito alcune interruzioni, tra cui una bandiera rossa necessaria per rimuovere detriti nella zona di Les Combes e il distacco di una ruota sulla Lexus numero 78 alla Bus Stop.🔗 Leggi su Sportface.it

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