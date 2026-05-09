Wall Street ha concluso la giornata in rialzo, grazie a un accordo tra Intel e Apple che ha rafforzato i titoli del settore tecnologico. I dati sull’occupazione negli Stati Uniti hanno contribuito a sostenere i mercati, portando i principali indici a recuperare gran parte delle perdite della sessione precedente. La Borsa di New York ha così chiuso con i listini in territorio positivo, segnando un andamento positivo dopo le recenti oscillazioni.

Wall Street torna a correre: l’accordo Intel-Apple e i dati sull’occupazione spingono i listini. La Borsa di New York archivia una sessione tinta di verde, riuscendo a recuperare gran parte delle perdite registrate nella giornata precedente. A sostenere il sentiment degli investitori è stata una combinazione vincente di acquisti a prezzi vantaggiosi (il cosiddetto buy the dip ) e un rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti decisamente più solido delle aspettative, segnale di una tenuta economica che rassicura i mercati. Il caso del giorno: Intel mette le ali grazie ad Apple. Il vero protagonista della giornata è stato il titolo Intel, che ha messo a segno un balzo spettacolare del 13,93%.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Wall Street in rialzo: Intel vola con Apple, Nasdaq spinto dall’occupazione

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