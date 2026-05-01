Apple | il boom dei Mac spinto dall’IA supera le previsioni di Wall Street
Nel secondo trimestre fiscale, Apple ha registrato ricavi di 8,4 miliardi di dollari provenienti dai Mac. La domanda di modelli destinati all’intelligenza artificiale locale ha portato a carenze di scorte, in particolare sul Mac mini. Questa crescita dei ricavi supera le stime di Wall Street, evidenziando un aumento nelle vendite dei computer della società.
? Cosa sapere Apple registra 8,4 miliardi di dollari di ricavi Mac nel secondo trimestre fiscale.. La domanda di modelli per l'IA locale causa carenze di scorte su Mac mini.. L’8,4 miliardi di dollari incassati da Apple con i Mac nel secondo trimestre chiuso il 28 marzo smentiscono le previsioni di Wall Street, che ipotizzava ricavi contenuti tra gli 8 e i 9 miliardi di dollari. Il comparto computer ha registrato una crescita del 6% su base annua, superando le aspettative di un mercato che prevedeva una stagnazione delle vendite. I dati finanziari rivelano un fatturato totale della società pari a 111,2 miliardi di dollari, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu
The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman
Notizie correlate
Ronaldo spinge Herbalife: +7% a Wall Street, boom inatteso.Ronaldo scommette su Herbalife: il titolo vola a Wall Street e riaccende il dibattito sul direct marketing Cristiano Ronaldo, icona del calcio...
MacBook Neo, il Mac più bello e accessibile di sempre? Apple prova a riscrivere le regole dei laptopApple presenta MacBook Neo: design in alluminio colorato, chip A18 Pro, display Liquid Retina da 13 pollici e prezzo di partenza di 699 euro.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Boom di Anthropic darà una marcia in più a questa big tech di Wall Street; Wall Street ferma ad inizio di una settimana intensa Da OraFinanza; Wall Street incerta, sorveglia gli sviluppi in Iran; Apple, chi è il nuovo ceo John Ternus: esperto di hardware, dovrà recuperare il terreno perduto nell’AI.
Wall Street, il boom dei titoli AI finirà con lo scoppio di una bolla come quella delle dot-com?Molti investitori si comportano come se non credessero agli avvertimenti della Federal Reserve sui prossimi rialzi dei tassi, sicuri che i titoli hi-tech abbiano davanti a loro prospettive di crescita ... milanofinanza.it
Wall Street, in una sola seduta Apple vale 180 miliardi in più.Boom techWall Street chiude l’ultima seduta della settimana in forte rialzo, con Apple che guida la rinascita del settore tech dopo la brillante trimestrale di ieri, con ricavi record e profitti superiori alle ... affaritaliani.it
Oggi Wall Street apre in rialzo, con il Nasdaq a +0,66% e l'S&P 500 a +0,43%. Attesa per le reazioni dei mercati ai risultati finanziari delle principali aziende. - facebook.com facebook
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS in calo con il tech #OpenAI tentata di rassicurare su target mancati Gli Emirati Arabi Uniti lasciano l' #OPEC #Disney: al via revisione delle licenze per ABC Usa-Gb: #Trump accoglie re Carlo III x.com