Wall Street apre in rialzo Dj +0,29% Nasdaq +0,17%
Apertura positiva per le borse americane, con il Dow Jones che registra un aumento dello 0,29% e il Nasdaq che sale dello 0,17%. Il Dow si attesta a 48.691,26 punti, mentre il Nasdaq mostra un progresso più contenuto. I principali indici mostrano segni di rialzo alla prima apertura della giornata, con gli investitori che seguono da vicino le quotazioni e i mercati globali.
Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,29% a 48.691,26 punti, il Nasdaq avanza dello 0,17% a 23.681,10 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,16% a 6.979,18 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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