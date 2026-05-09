Vuelta Femenina 2026 vince Paula Blasi

Il 9 maggio 2026 si è conclusa la Vuelta Femenina, con Paula Blasi che ha conquistato la vittoria. La corsa si è appena conclusa, mentre il Giro d'Italia 2026 sta iniziando con due tappe già disputate. La gara femminile si è svolta nelle settimane scorse, con la vittoria di Blasi che ha attirato l’attenzione dei tifosi italiani. La competizione si è svolta su più tappe, coinvolgendo diverse squadre e ciclisti.

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Roma, 9 maggio 2026 - Mentre il Giro d'Italia 2026 è alle sue prime battute, con sole 2 tappe andate in archivio, il sipario sulla Vuelta Femenina 2026 è appena calato con al centro del palco Paula Blasi, la vincitrice a sorpresa che ha fatto felice il pubblico di casa. La gara. A livello di vittorie parziali, nella corsa spagnola, arrivata alla 12esima edizione (la quarta con questo format), ha regnato l'anarchia: le 7 tappe che hanno condotto la carovana da Marin all' Angliru, per un totale di 819,5 km, hanno visto i successi di Noemi Ruegg (poi costretta al ritiro così come Marie Le Net e Marianne Vos ), Shari Bossuyt, Cédrine Kerbaol, Lotte Kopecky, Mischa Bredewold, Anna Van Der Breggen e Petra Stiasny, con quest'ultima bravissima oggi a domare una delle vette più iconiche della Spagna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vuelta Femenina 2026, vince Paula Blasi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX PAULA BLASI RIBALTA LA CLASSIFICA E PETRA STIASNY VINCE L'ULTIMA TAPPA DELLA VUELTA FEMENINA! Notizie correlate Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podioSeconda tappa e secondo arrivo in volata consecutivo alla Vuelta España Femenina 2026, con la belga Shari Bossuyt che ha vinto piuttosto nettamente... Leggi anche: Vuelta España Femenina 2026, Lotte Kopecky conquista tappa e maglia. Sul podio Paternoster Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dal rosa al Rojo: Noemi Rüegg vince la prima tappa della Vuelta; Stiasny conquista l'Angliru, Blasi vince la Vuelta: rivivi l'arrivo; Vuelta España Femenina 2026: il percorso e le tappe ai raggi X; Vuelta Femenina 2026. Lotte Kopecky vince ad Antas de Ullae conquista la maglia di leader. Vuelta Femenina 2026, vince Paula BlasiFa festa la Spagna grazie all'atleta di casa, la più giovane iberica a riuscire nell'impresa (battendo l'espertissima Van Der Breggen). Vollering intanto punta il Giro d'Italia Women 2026 e la Tripla ... sport.quotidiano.net Vuelta Femenina 2026, Paula Blasi winsSpain celebrates thanks to their home rider, the youngest Iberian to achieve the feat (beating the highly experienced Van Der Breggen). Meanwhile, Vollering is aiming for the 2026 Giro d'Italia Women ... sport.quotidiano.net Alla Vuelta Femenina non aveva mai vinto una spagnola, né Paula Blasi aveva mai partecipato prima di quest’anno. x.com [Results Thread] 2026 Vuelta España Femenina by Carrefour.es – Tappa 6 (2.WWT) reddit