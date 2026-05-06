Vuelta España Femenina 2026 Lotte Kopecky conquista tappa e maglia Sul podio Paternoster

Nella quarta tappa della Vuelta España Femenina 2026, la vincitrice è stata la ciclista belga, che ha concluso in volata. La stessa atleta aveva ottenuto un secondo posto nella prima frazione. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia gialla, grazie agli abbuoni temporanei. Sul podio, al secondo posto, si è piazzata un'altra ciclista. La gara continua con le classifiche aggiornate e le sfide ancora aperte.

La quarta tappa della Vuelta España Femenina 2026 va a Lotte Kopecky. Dopo il secondo posto nella frazione inaugurale, la belga trova il successo in volata e si prende momentaneamente la leadership della classifica generale grazie agli abbuoni. Per la portacolori del Team SD Worx-Protime si tratta della 56esima vittoria della sua brillante carriera, la terza stagionale. La frazione, da Monforte de Lemos a Antas de Ulla (115.6 km), è partita con la fuga di Lauretta Hanson (Lidl-Trek), Marta Jaskulska (Human Powered Health), Annelies Nijssen (Lotto) e Marine Allione (Mayenne Monbana My Pie). Le quattro attaccanti hanno superato insieme l’Alto de Hostital prima che l’accordo si rompesse.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta España Femenina 2026, Lotte Kopecky conquista tappa e maglia. Sul podio Paternoster Notizie correlate Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podioSeconda tappa e secondo arrivo in volata consecutivo alla Vuelta España Femenina 2026, con la belga Shari Bossuyt che ha vinto piuttosto nettamente... Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leaderSi conclude con l’allungo vincente di Cèdrine Kerbaol la terza tappa della Vuelta Femenina 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vuelta di Spagna femminile 2026: Percorso, salite e favorite del grand tour spagnolo; Vuelta España Femenina 2026: il percorso e le tappe ai raggi X; VUELTA ESPAÑA FEMENINA 2026. CHI SARA' LA REGINA DI SPAGNA? SETTE TAPPE E TANTA SALITA PER SCOPRIRLO; Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leader. Vuelta España Femenina 2026, Lotte Kopecky conquista tappa e maglia. Sul podio PaternosterLa quarta tappa della Vuelta España Femenina 2026 va a Lotte Kopecky. Dopo il secondo posto nella frazione inaugurale, la belga trova il successo in ... oasport.it Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leaderSi conclude con l’allungo vincente di Cèdrine Kerbaol la terza tappa della Vuelta Femenina 2026. La corridora francese è arrivata al traguardo con un ... oasport.it PILLOLE DI VUELTA FEMENINA *3 Terza tappa della Vuelta España Femenina by Carrefour. es (2.WWT) , con una frazione in linea di 121.2 km, da Padrón ad A Coruña; come ieri senza GPM, ma con diversi saliscendi. -- Vince con un attac - facebook.com facebook CICLISMO / È tempo di “Grandi Giri”: Erica Magnaldi al via della Vuelta España x.com