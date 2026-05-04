Nella seconda tappa della Vuelta España Femenina 2026, lunga 109,8 chilometri con partenza a Lobios e arrivo a San Cibrao das Viñas, la belga Shari Bossuyt ha vinto in volata, giungendo prima al traguardo. La corsa si è conclusa con uno sprint, mentre il podio è stato completato da altre due cicliste, con una delle favorite che si è piazzata dietro di poco. La tappa si è conclusa con un secondo arrivo in volata consecutivo per questa edizione.

Seconda tappa e secondo arrivo in volata consecutivo alla Vuelta España Femenina 2026, con la belga Shari Bossuyt che ha vinto piuttosto nettamente allo sprint finale la frazione di 109,8 chilometri con partenza a Lobios e traguardo a San Cibrao das Viñas. Si tratta del primo sigillo nel World Tour per la portacolori dell’AG Insurance – Soudal Team, che aveva scontato una squalifica di due anni per positività al letrozolo tornando alle competizioni lo scorso giugno. Alle spalle di Bossuyt sono salite sul podio di giornata la tedesca Franziska Koch e la francese Evita Muzic, rispettivamente seconda e terza per il team FDJ United – Suez. Buon quarto posto per Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), unica azzurra presente nella top10 odierna, mentre la sua compagna di squadra e connazionale Monica Trinca Colonel ha chiuso 14ma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podio

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