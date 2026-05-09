Volo sul mosaico Indicatore | festa coi paracadutisti

Oggi ad Indicatore si svolge una festa presso il Mosaico di Andreina, con una partecipazione di paracadutisti che porteranno spettacolo e colore alla giornata. L’evento si svolge nel centro del paese e attira numerosi visitatori e residenti, pronti a godersi le attività programmate. La manifestazione è prevista per tutta la giornata e offre diverse opportunità di intrattenimento per grandi e piccini.

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Arezzo, 9 maggio 2026 – Sarà una giornata di grande festa oggi intorno al Mosaico di Andreina a Indicatore. Una bandiera italiana di 1.600 metri quadrati verrà portata a quota duemila per essere sventolata a sostegno di un progetto dedicato alle persone con disabilità. L’evento stamani alle 11 al l’aeroporto Centini di Pescaiola, sotto la supervisione del parà Paolo Filippini, ex colonnello in quiescenza e due volte Campione del Mondo di precisione in atterraggio, che si lancerà da un aereo Cesna 208 con Salvatore Marrocco, paracadutista e videomaker. Con questa esibizione si aprirà la giornata dedicata alla presentazione del progetto digitale ‘Oltre i sensì nuovo capitolo del Mosaico di Andreina, l’opera d’arte ritenuta la più grande d’Europa e che ha reso famosa nel mondo la chiesa dello Spirito Santo di Indicatore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volo sul mosaico, Indicatore: festa coi paracadutisti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Visori Oculus e caschetti dedicati per persone con disabilità al Mosaico di IndicatoreIl Mosaico di Andreina diventa multimediale e con il progetto “Oltre i Sensi” si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere... Festa degli Antichi Sapori: a Indicatore l'edizione 2026L'appuntamento come ogni anno è a Indicatore dove si celebra la Festa degli Antichi Sapori. Altri aggiornamenti Temi più discussi: MOSAICO DI ANDREINA-AREZZO: PAOLO FILIPPINI IN VOLO CON IL TRICOLORE DA 1600 METRI QUADRATI INAUGURA INIZIATIVE A FAVORE DEI DISABILI; Il Mosaico di Andreina: un immenso Tricolore nel cielo di Arezzo per il progetto Oltre i sensi; Tricolore di 1.600 mq sul cielo di Arezzo per un progetto sulla disabilità; Unoaerre festeggia un secolo di storia. Il viaggio immersivo tra oro e cosmo. Volo sul mosaico, Indicatore: festa coi paracadutistiArezzo, 9 maggio 2026 – Sarà una giornata di grande festa oggi intorno al Mosaico di Andreina a Indicatore. Una bandiera italiana di 1.600 metri quadrati verrà portata a quota duemila per essere svent ... lanazione.it Il mosaico di Andreina: un immenso tricolore nel cielo di Arezzo per il progetto Oltre i sensiUna bandiera di 1600 metri quadrati sarà portata fino a quota duemila metri per essere poi sventolata nell’immensità del cielo ... msn.com 194 milioni di passeggeri aerei lo scorso anno in Italia. Rispetto al 1997, quando ne viaggiavano 53 miliomi, il mercato è quasi quadruplicato. Sapete cosa è successo È arrivata la #liberalizzazione europea che ha democratizzato il volo. x.com Consiglio volo a/r Tokyo per maggio reddit