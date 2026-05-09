Volo sul mosaico Indicatore | festa coi paracadutisti

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ad Indicatore si svolge una festa presso il Mosaico di Andreina, con una partecipazione di paracadutisti che porteranno spettacolo e colore alla giornata. L’evento si svolge nel centro del paese e attira numerosi visitatori e residenti, pronti a godersi le attività programmate. La manifestazione è prevista per tutta la giornata e offre diverse opportunità di intrattenimento per grandi e piccini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 9 maggio 2026 – Sarà una giornata di grande festa oggi intorno al Mosaico di Andreina a Indicatore. Una bandiera italiana di 1.600 metri quadrati verrà portata a quota duemila per essere sventolata a sostegno di un progetto dedicato alle persone con disabilità. L’evento stamani alle 11 al l’aeroporto Centini di Pescaiola, sotto la supervisione del parà Paolo Filippini, ex colonnello in quiescenza e due volte Campione del Mondo di precisione in atterraggio, che si lancerà da un aereo Cesna 208 con Salvatore Marrocco, paracadutista e videomaker. Con questa esibizione si aprirà la giornata dedicata alla presentazione del progetto digitale ‘Oltre i sensì nuovo capitolo del Mosaico di Andreina, l’opera d’arte ritenuta la più grande d’Europa e che ha reso famosa nel mondo la chiesa dello Spirito Santo di Indicatore.🔗 Leggi su Lanazione.it

volo sul mosaico indicatore festa coi paracadutisti
© Lanazione.it - Volo sul mosaico, Indicatore: festa coi paracadutisti
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Visori Oculus e caschetti dedicati per persone con disabilità al Mosaico di IndicatoreIl Mosaico di Andreina diventa multimediale e con il progetto “Oltre i Sensi” si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere...

Festa degli Antichi Sapori: a Indicatore l'edizione 2026L'appuntamento come ogni anno è a Indicatore dove si celebra la Festa degli Antichi Sapori.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MOSAICO DI ANDREINA-AREZZO: PAOLO FILIPPINI IN VOLO CON IL TRICOLORE DA 1600 METRI QUADRATI INAUGURA INIZIATIVE A FAVORE DEI DISABILI; Il Mosaico di Andreina: un immenso Tricolore nel cielo di Arezzo per il progetto Oltre i sensi; Tricolore di 1.600 mq sul cielo di Arezzo per un progetto sulla disabilità; Unoaerre festeggia un secolo di storia. Il viaggio immersivo tra oro e cosmo.

volo sul mosaico indicatoreVolo sul mosaico, Indicatore: festa coi paracadutistiArezzo, 9 maggio 2026 – Sarà una giornata di grande festa oggi intorno al Mosaico di Andreina a Indicatore. Una bandiera italiana di 1.600 metri quadrati verrà portata a quota duemila per essere svent ... lanazione.it

volo sul mosaico indicatoreIl mosaico di Andreina: un immenso tricolore nel cielo di Arezzo per il progetto Oltre i sensiUna bandiera di 1600 metri quadrati sarà portata fino a quota duemila metri per essere poi sventolata nell’immensità del cielo ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.