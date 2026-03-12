Festa degli Antichi Sapori | a Indicatore l' edizione 2026

A Indicatore si terrà l'edizione 2026 della Festa degli Antichi Sapori, un evento annuale che celebra le tradizioni culinarie del territorio. Durante le serate, pizzerie e ristoranti proporranno menù e piatti tipici, mentre tra musica, ballo liscio e intrattenimento per bambini, il pubblico potrà vivere momenti di svago e convivialità. L'evento si svolge ogni sera, coinvolgendo diverse attività per tutte le età.

L'appuntamento come ogni anno è a Indicatore dove si celebra la Festa degli Antichi Sapori. Ogni sera pizzeria e ristorante con menù e piatti tradizionali, ballo liscio attrazione e intrattenimento bimbi. In caso di pioggia ristorante al coperto. La festa si terrà 29, 30, 31 maggio, 1, 2, 5, 6, 7 giugno.