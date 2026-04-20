Visori Oculus e caschetti dedicati per persone con disabilità al Mosaico di Indicatore

Al Mosaico di Andreina, un grande mosaico situato in un centro culturale, sono stati introdotti nuovi strumenti multimediali grazie al progetto “Oltre i Sensi”. Sono stati installati visori Oculus e caschetti dedicati, progettati per consentire anche alle persone con disabilità sensoriali e motorie di fruire delle opere esposte. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile l’esperienza culturale a tutti i visitatori.