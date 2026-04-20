Visori Oculus e caschetti dedicati per persone con disabilità al Mosaico di Indicatore

Da arezzonotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Mosaico di Andreina, un grande mosaico situato in un centro culturale, sono stati introdotti nuovi strumenti multimediali grazie al progetto “Oltre i Sensi”. Sono stati installati visori Oculus e caschetti dedicati, progettati per consentire anche alle persone con disabilità sensoriali e motorie di fruire delle opere esposte. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile l’esperienza culturale a tutti i visitatori.

Il Mosaico di Andreina diventa multimediale e con il progetto “Oltre i Sensi” si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere anche alle persone con disabilità sensoriali e motorie di godere del più grande mosaico d’Europa. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato 9.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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