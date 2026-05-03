Volley serie c Invicta ragazze ko Oggi tocca ai ragazzi

Nel campionato di serie C di volley, l'Invicta femminile ha perso in casa contro una squadra proveniente da Bagno a Ripoli, una formazione considerata tra le più forti del torneo. La partita si è conclusa con un risultato negativo per le ragazze grossetane, che comunque avevano già conquistato la retrocessione da diverse settimane. Oggi è previsto l'incontro tra le squadre maschili dello stesso club.

Sconfitta casalinga per l’ Invicta femminile contro la corazzata di Bagno a Ripoli: una sconfitta che cambia poco per la formazione grossetana che era già retrocessa da tempo. La venticinquesima giornata di serie C femminile del girone A ha visto l’anticipo con ko per 3-0 delle grossetane di Spina contro l’Astra Chiusure Lampo Euroripoli (2025, 1525, 2125). Partita senza storia già alla vigilia, con le atlete di Grosseto che, già retrocesse, erano consapevoli di poter far poco contro la prima della classe arrivata a Marina di Grosseto da Bagno a Ripoli con l’intenzione di vincere ancora. A differenza di altre partite e nonostante l’ennesimo stop della stagione, le maremmane non hanno sfigurato giocando senza pensieri e preoccupazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley, serie c. Invicta, ragazze ko. Oggi tocca ai ragazzi Notizie correlate La serie C maschile. Invicta, ko a testa altaSconfitta esterna per i giovani dell’Invicta: nel posticipo del diciottesimo turno di serie C maschile i ragazzi di coach Enrico Ferrari, impegnati... Leggi anche: Volley serie c. Invicta, periodo nero: un’altra sconfitta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Cv Volley tiene il passo felpato; Kabel in forma sfida Pisa. Domani il terzo big match; Volley, serie B. L’Invicta scende in campo. C’è il fanalino di coda; L’Invictavolleyball si aggiudica la finale regionale Under 13 Maschile 6×6 e vola alle finali nazionali. Volley In Serie B la squadra allenata da Cei intende onorare fino alla fine il campionato. Massa Carrara non ha deposto le armi. Anche se retrocessa piega l’InvictaMassa Carrara 3 Invicta grosseto 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Cei. sport.quotidiano.net Volley serie c. Invicta, periodo nero: un’altra sconfittaProsegue la serie nera per l’Invicta in serie C femminile. Nella quindicesima giornata di serie C femminile la formazione di coach Stefano Spina ha perso 3-0 (25/20, 25/15, 25/19) sul campo della ... lanazione.it VOLLEY ++ Contro il Cus Torino, nell'ultima trasferta stagionale, le pumine si impongono per 3-1 - facebook.com facebook Pallavolo A3M – La Domotek Reggio Calabria stacca il pass per la finale dove sfiderà il Belluno Volley x.com