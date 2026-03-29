volley la kabel centra anche la missione san miniato e torna a casa con tre punti preziosi

Nel campionato di volley, la squadra Kabel ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la squadra di casa, raccogliendo tre punti. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1, dopo quattro set caratterizzati da numerosi errori e imprecisioni da entrambe le parti. La squadra vincente ha mostrato determinazione e tenacia nel conquistare il risultato.

Cinici, ma di sicuro non belli. Prato vince a San Miniato e lo fa al termine di una gara ricca di errori e imprecisioni, portata a casa con carattere e voglia con un rotondo 3-1 (24-26; 25-19; 23-25; 22-25). Tre punti preziosi proprio per come sono arrivati. Brava la Folgore a contendere fino all’ultimo pallone la vittoria ai pratesi. Brava la Kabel, in una serata poco brillante, a portare a casa una gara "sporca". Prato in formazione tipo in avvio e quindi con Pontillo e Alpini in diagonale, Corti e Sottani al centro, Menchetti e Mattia Civinini in attacco e Jordan Civinini e Alfaioli ad alternarsi nel ruolo di libero. Kabel concentrata e ben disposta al sacrificio in difesa, avanti in avvio (2-5) ma poi subito ripresa (5-5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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